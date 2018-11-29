Правоохранители задержали политтехнолога Владимира Петрова в деле о якобы домогательствах замначальника отдела департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко к студентке Наталье Бурейко. Об этом сообщает Страна.ua.

Адвокат Юрий Иващенко не стал раскрывать обстоятельства, но отметил, что делом занимается военная прокуратура, а у Петрова дома проводят обыск.

Владимир Петров – известный политтехнолог и телеведущий. Стал известен по своему «Люмпен-шоу». Сейчас ведет шоу «Исландия». Его доставили в здание Главной военной прокуратуры в Киеве, которое ведет это уголовное дело.

Также силовики обыскивают квартиру журналиста и блогера Василия Крутчака. Об этом изданию стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что гражданский муж заместителя главы Госбюро расследований Ольги Варченко Александр, который занимает должность заместителя начальника отдела Департамента защиты экономики Национальной полиции, якобы сексуально домогался и угрожал студентке.

Сам Варченко заявил об информационной атаке на него и его семью. В свою очередь студентка Бурейко подала в прокуратуру заявление о преступлении со стороны сотрудника Нацполиции.

Позже студентка на своей странице в Facebook извинилась перед Варченко и его семьей, отметив, что ей «очень стыдно», так как она «не разобралась в ситуации и не отдавала себе отчет в своих действиях». Также из страницы Бурейко на Facebook исчезли все предыдущие посты, где девушка писала о конфликте с Варченко.