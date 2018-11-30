Главная военная прокуратура сообщила о подозрении политтехнологу Владимиру Петрову и блогеру Александру Барабошко по делу, возбужденному по факту вмешательства в жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на прокуратуру.
«Политтехнологу Петрову и блогеру Барабошку сообщили о подозрении. Сегодня суд изберет им меры», - сказал собеседник агентства.
По словам работника прокуратуры, Петрову сообщили о подозрении в нарушении ст. 383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления), ст.162 (нарушение неприкосновенности жилища), ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) и ст.343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) УК.
Барабошко сообщили о подозрении в нарушении ст. 368 (получение взятки), ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища), ст. 182. (нарушение неприкосновенности частной жизни), ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) УК.
Оба были задержаны 29 ноября и провели ночь в следственном изоляторе. Меры пресечения Петрову и Барабошку изберет Печерский райсуд. Прокуратура будет ходатайствовать об аресте с возможностью внесения залога.
Как сообщал ForUm, 29 ноября работники Главной военной прокуратуры задержали политтехнолога Владимира Петрова по делу студентки Натальи Бурейко, которая обвинила в сексуальных домогательствах чиновника Нацполиции.
Правоохранители считают, что Петров был организатором информационной кампании, направленной против заместителя начальника отдела Департамента защиты экономики Национальной полиции Александра Варченко.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время