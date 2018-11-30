Главная военная прокуратура сообщила о подозрении политтехнологу Владимиру Петрову и блогеру Александру Барабошко по делу, возбужденному по факту вмешательства в жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на прокуратуру.

«Политтехнологу Петрову и блогеру Барабошку сообщили о подозрении. Сегодня суд изберет им меры», - сказал собеседник агентства.

По словам работника прокуратуры, Петрову сообщили о подозрении в нарушении ст. 383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления), ст.162 (нарушение неприкосновенности жилища), ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) и ст.343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) УК.

Барабошко сообщили о подозрении в нарушении ст. 368 (получение взятки), ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища), ст. 182. (нарушение неприкосновенности частной жизни), ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) УК.

Оба были задержаны 29 ноября и провели ночь в следственном изоляторе. Меры пресечения Петрову и Барабошку изберет Печерский райсуд. Прокуратура будет ходатайствовать об аресте с возможностью внесения залога.

Как сообщал ForUm, 29 ноября работники Главной военной прокуратуры задержали политтехнолога Владимира Петрова по делу студентки Натальи Бурейко, которая обвинила в сексуальных домогательствах чиновника Нацполиции.

Правоохранители считают, что Петров был организатором информационной кампании, направленной против заместителя начальника отдела Департамента защиты экономики Национальной полиции Александра Варченко.