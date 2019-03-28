Прокуратура Киевской области совместно с полицией при оперативном сопровождении Управления защиты экономики в рамках расследования уголовного производства по факту злоупотребления властью и служебным положением должностными лицами Киевской таможни ГФС по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины предотвратила попадание на рынок Украины нерастаможенного товара.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе досудебного расследования осуществляется документирование противоправной деятельности должностных лиц Киевской таможни ГФС при перемещении отдельными субъектами хозяйствования через таможенную границу Украины товаров вне таможенного контроля, оформления их с минимизацией таможенных платежей путем использования поддельных документов.

Во время обысков и осмотра складов на территории грузового терминала ГП «Международный аэропорт «Борисполь» выявлено высоколиквидные нерастаможенные товары (мобильные телефоны, медицинское оборудование, детали для электронных сигарет) на сумму около 10 млн грн, однако в товарно-сопроводительных документах указано что это только аксессуары к мобильным телефонам.

В настоящее время проверяется версия следствия о попытке перемещения работниками таможни и субъектами хозяйствования товаров вне таможенного контроля.

В уголовном производстве назначены судебные экспертизы, по завершению которых и собранию других доказательств, будет принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности.