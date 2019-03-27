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На границах почти исчезли очереди за уменьшения потока автомобилей на иностранной регистрации. Об этом рассказал председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Он отметил, что в пределах компетенции Государственная пограничная служба выполняет режим в пунктах пропуска, то есть принимаются меры по соблюдению порядка и недопущению их блокировки.

Отвечая на вопрос, как часто сейчас, после изменения законодательства, машины на иностранной регистрации пытаются пересечь границу, Цигикал отметил, что раньше это было часто до тех пор, пока действовали сроки на растаможку.

«Сегодня это единичные случаи, где, как говорят - пройдут или не пройдут ... Но пока такого не получается у них, и мы принимаем соответствующие решения, и направляем их в таможенные подразделения и заставляем их действовать в рамках действующего законодательства», - рассказал Цигикал.

Председатель ГПСУ добавил, что очереди на границах практически исчезли. «Те люди, которые жили в приграничных районах, они постоянно должны были раз в пять суток выезжать и заезжать. И тем самым создавали огромное количество», - отметил он и подчеркнул, что это касается именно автомобилей на иностранной регистрации.

«Сегодня есть небольшие очереди - это грузовые автомобили и туристы, и так далее», - сказал Цигикал.

Как сообщал ForUm, 8 ноября 2018 года Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении закон №8487, которым снижается стоимость растаможки автомобилей на еврономерах.

Также Рада проголосовала в целом за законопроект, которым вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения на таможенную территорию Украины, и усиливается ответственность за нарушение таможенных правил.

23 ноября 2018 года документ подписал Президент.

23 февраля вступил в силу общий режим растаможки таких автомобилей по полной ставке акцизного налога.

В госбюджет поступило почти 13,6 млрд гривен от льготного таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. 
ForUm

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