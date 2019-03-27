Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения главы Национальной полиции Сергея Князева.
Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, дело расследовалось по части 2 статьи 368-2 Уголовного кодекса.
Уголовное производство было открыто в марте 2017 года, однако закрыто в связи с решением Конституционного суда, который отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение.
В рамках расследования проверялись обстоятельства возможного незаконного обогащения Князева на 4 млн гривен.
Напомним, 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.
После этого НАБУ начало закрывать дела по фактам незаконного обогащения чиновников и судей, например, мэра Одесса Геннадия Труханова, первого замглавы Службы безопасности Украины Павла Демчины и других.
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