Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения главы Национальной полиции Сергея Князева.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, дело расследовалось по части 2 статьи 368-2 Уголовного кодекса.

Уголовное производство было открыто в марте 2017 года, однако закрыто в связи с решением Конституционного суда, который отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение.

В рамках расследования проверялись обстоятельства возможного незаконного обогащения Князева на 4 млн гривен.

Напомним, 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.

После этого НАБУ начало закрывать дела по фактам незаконного обогащения чиновников и судей, например, мэра Одесса Геннадия Труханова, первого замглавы Службы безопасности Украины Павла Демчины и других.