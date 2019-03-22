Дети-сироты и отдельные категории лиц с инвалидностью, в том числе внутренне перемещенные лица, состоящие на учете в органах труда и социальной защиты населения города Киева и Пенсионного фонда Украины столицы и фактически проживающие в городе, до конца 2019 получат ежемесячную адресную социальную материальную помощь. Об этом заявила заместитель председателя Киевской городского государственной администрации Марина Хонда, сообщает пресс-служба КГГА.

Так, по ее словам, помощь в размере 1500 грн получат: дети с инвалидностью подгруппы А; дети с инвалидностью, над которыми установлена ​​опека или попечительство или воспитывающиеся в приемных семьях или детских домах семейного типа; дети-сироты.

Материальную помощь в размере 1400 грн выплатят: лицам с инвалидностью I группы подгруппы А, размер пенсии которых (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, пенсий за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсиям, установленных законодательством) не превышает размера 2 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность; лицам с инвалидностью I группы подгруппы А - получателям государственной социальной помощи.

В размере 1000 грн материальная помощь предусмотрена детям с инвалидностью. Помощь в размере 900 грн - лицам с инвалидностью I группы, размер пенсии которых (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, пенсий за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсиям, установленных законодательством) не превышает размера 2 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность, лицам с инвалидностью I группы - получателям государственной социальной помощи.

Материальная помощь будет осуществляться за средства, предусмотренные городской целевой программе «Забота. Навстречу киевлянам» на 2019-2021 годы.

«Ежемесячная адресная социальная материальная помощь, которая не была своевременно выплачена гражданину по независимым от него причинам, в случае смерти этих граждан, выплачивается членам семьи умершего в порядке, предусмотренном для выплаты пенсий в связи со смертью пенсионера», - добавила Хонда.

Она подчеркнула, что лицам, которые одновременно относятся к нескольким категориям, предоставляется одна помощь в большем размере.