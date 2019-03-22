также в разделеПолитика
Порошенко: Йованович имеет мою полную поддержку 11
НАБУ: Заявления Луценко о влиянии на выборы в США – абсурдны 24
Ляшко попытался сорвать час вопросов к правительству 47
«Схемы» рассказали о встречах Тимошенко с Аваковым 33
Порошенко обратился к Всеукраинскому совету церквей в преддверии выборов 45
Аслунд отозвал свое заявление о Луценко 49
Нардеп спросил у Луценко, заявлял ли он о давлении Йованович правоохранителям 98
Дудкин: Попытка Ахметова отключить электроэнергию для Донбасса - это крест на выборах Вилкула 126
Скубченко: Вилкул показал, что он такой же технический кандидат власти, как Мураев, который настучал на Медведчука 55
Госдеп: Заявления Луценко имеют целью запятнать репутацию Йованович 51
ГПУ расследует возможный «слив» Сытником компромата в пользу Клинтон 24
Олещук: Изменение отношения украинцев к россиянам напрямую связано с активностью Медведчука 35
Канада выделит на военную поддержку Украины более $100 миллионов 17
В посольстве США опровергли слова Луценко о списке «неприкасаемых» 110
Садовый решил больше не баллотироваться в мэры Львова 37
Луценко: Посол США передала мне список лиц, которых нельзя преследовать 260
Новые санкции ЕС против РФ поддержали еще три страны 51
Украина ввела новые санкции против РФ 58

В МИД назвали заявление чешского президента Милоша Земана относительно враждебности между украиноязычным и русскоязычным населением Украины, а также о необходимости изменить Конституцию Украины «трансляцией нарративов российской пропаганды».

С таким комментарием в эфире Oboz TV выступила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

«Подобные мысли господин Земан высказывает уже не впервые, его взгляды нам хорошо известны. Обидно, что он так и не понял, что в Украине уже пятый год продолжается не гражданская война, а российская агрессия, что в Украине нет вражды между украиноязычными и русскоязычными. На востоке нашего государства почти ежедневно гибнут наши патриоты, и среди них много русскоязычных, которые защищают не только Украину, но и Европу и ее ценности», - подчеркнула пресс-секретарь министерства.

Она подчеркнула, что своим заявлением Земан транслирует месседжи кремлевской пропаганды.

«Такие заявления чешского президента выглядят как трансляция нарративов российской пропаганды. Это именно те месседжи, которые мы привыкли слышать в Кремле», - сказала представитель МИД.

Зеленко также напомнила, что позиция чешского правительства чрезвычайно дружественна к Украине.

Напомним, президент Чехии Милош Земан заявил, что украиноязычная и русскоязычная часть населения Украины настроены друг к другу слишком враждебно, а нынешнюю ситуацию в стране можно охарактеризовать как хрупкое перемирие.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2299 грн.
48
Теги