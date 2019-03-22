В МИД назвали заявление чешского президента Милоша Земана относительно враждебности между украиноязычным и русскоязычным населением Украины, а также о необходимости изменить Конституцию Украины «трансляцией нарративов российской пропаганды».

С таким комментарием в эфире Oboz TV выступила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

«Подобные мысли господин Земан высказывает уже не впервые, его взгляды нам хорошо известны. Обидно, что он так и не понял, что в Украине уже пятый год продолжается не гражданская война, а российская агрессия, что в Украине нет вражды между украиноязычными и русскоязычными. На востоке нашего государства почти ежедневно гибнут наши патриоты, и среди них много русскоязычных, которые защищают не только Украину, но и Европу и ее ценности», - подчеркнула пресс-секретарь министерства.

Она подчеркнула, что своим заявлением Земан транслирует месседжи кремлевской пропаганды.

«Такие заявления чешского президента выглядят как трансляция нарративов российской пропаганды. Это именно те месседжи, которые мы привыкли слышать в Кремле», - сказала представитель МИД.

Зеленко также напомнила, что позиция чешского правительства чрезвычайно дружественна к Украине.

Напомним, президент Чехии Милош Земан заявил, что украиноязычная и русскоязычная часть населения Украины настроены друг к другу слишком враждебно, а нынешнюю ситуацию в стране можно охарактеризовать как хрупкое перемирие.