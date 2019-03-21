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Ушедший в Казахстане с президентского поста Нурсултан Назарбаев не советовался с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу своего преемника, но в силу особых отношений двух стран и двух лидеров счел необходимым проинформировать российского коллегу заранее о своем решении, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нурсултан Абишевич не советовался и, безусловно, об этом не могло идти и речи. Но он посчитал возможным и необходимым проинформировать президента России о том, что стало достоянием общественности буквально через несколько часов после телефонного разговора», - сказал Песков журналистам, передает Интерфакс.

Так он ответил на вопрос, обсуждал ли Назарбаев с президентом РФ кандидатуру своего преемника.

Как подчеркнул Песков, «это, наверное, такая дань особым союзническим, дружественным отношениям наших двух стран, а также особым личным взаимоотношениям Назарбаева и Путина».

Поясняя, почему пресс-служба президента РФ не сообщала официально о телефонном разговоре Путина и Назарбаева, Песков отметил, что этот разговор «носил особый характер - президент Казахстана счел возможным и необходимым заранее уведомить Путина о своем решении».

«И мы в данном случае посчитали корректным сделать так, чтобы наши казахстанские партнеры сами дали информацию о разговоре в том объеме, который они считают необходимым, что и было сделано», - сказал представитель Кремля.

Напомним, 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. Полномочия президента до апреля 2020 года возложены на бывшего спикера сената парламента Касым-Жомарта Токаева.

20 марта Токаев вступил в должность президента Казахстана.
ForUm

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