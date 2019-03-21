В среду, 20 марта, в Днепровском районе Киева на проспекте Юрия Гагарина, 3 неизвестные пытались поджечь магазин Roshen, сообщает Информатор.

Вызов на линию 101 поступил около 20:50.

По предварительной информации, двое неизвестных в черной одежде и в масках подбежали к магазину и бросили бутылку с зажигательной смесью в витрину торговой площадки. После содеянного они скрылись в неизвестном направлении.

К счастью, огонь не распространился на территорию магазина. Пламя только закоптило внешнюю часть витрины. На место прибыли пожарные, но к моменту их приезда возгорание уже потушили.

Напомним, 18 марта в Киеве в витрину магазина Roshen на Крещатике неизвестный бросил пластиковую бутылку с горючим веществом. В тот же день задержали мужчину, совершившего поджог.

Вечером 17 марта неизвестные подожгли магазин Roshen на Оболонском проспекте в Киеве. Подозреваемый в поджоге также был задержан.