Полиция задержала второго подозреваемого в поджоге магазина Roshen в Оболонском районе Киева в ночь на 17 марта. Об этом сообщает пресс-служба облглавка.

«Мы пересмотрели видеозаписи с камер наблюдения и установили личности подозреваемых. Как выяснилось, одного из злоумышленников уже задержали 18 марта, когда он поджег фасад магазина в Печерском районе столицы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали и его сообщника в поджоге в нашем районе», - сказал начальник Оболонского управления полиции Виталий Быков.

Правонарушителем оказался неработающий уроженец Хмельницкой области, 1964 года рождения, который ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.

Расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.