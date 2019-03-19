В Киеве сейчас насчитывается 581 заброшенное или старое транспортное средство. Об этом сообщила пресс-служба КГГА в ответе на запрос УНН.

В частности, в Подольском районе выявлено 50 старых, заброшенных автомобилей, в Шевченковском районе - с начала года таких обнаружили 6 (в прошлом году их было 13), в Деснянском районе - по состоянию на сейчас 45 на проезжих частях дорог и на придомовых территориях.

В Оболонском районе - 78 авто пока на территории Днепровского района - 35 заброшенных авто, Соломенский район - 76 заброшенных авто, из них 1 средство - с иностранным номерным знаком, Печерский район - 53 заброшенных автомобилей, в Святошинском районе - 102 автомобиля, из которых 14 без номерных знаков, в Голосеевском районе - 30 автомобилей, в Дарницком районе - 106 брошенных авто.



Как отметили в райсоветах, данные о таких транспортных средствах, которые мешают проезду коммунальной техники для расчистки и обслуживания дорог и придомовых территорий, передают в патрульную полицию и департамент благоустройства КГГА для решения вопроса дальнейшего обращения с этими ТС.

Как сообщал ForUm, 14 июня 2018 года в результате взрыва автомобиля в Святошинском районе Киева четверо детей получили ранения и госпитализированы, двое из них – в тяжелом состоянии.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании владельца в Ривненской области. Он оказался участником АТО.

После этого мэр Киева Виталий Кличко поручил провести обследование территорий во всех районах столицы с целью выявления старых заброшенных автомобилей.

По результатам проверок в Киеве тогда обнаружили 631 старый брошенный автомобиль.