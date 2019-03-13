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Украинский консул получил разрешение на посещение в течение 13-15 марта украинских военнопленных моряков в московском СИЗО «Лефортово».

Об этом рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко на брифинге, сообщает Укринформ.

«На днях мы получили разрешение от руководства СИЗО «Лефортово» о посещении сегодня, завтра и послезавтра консулом Украины украинских военнопленных в Москве», - сказала представитель МИД.

Она выразила надежду, что консул сможет встретиться с каждым пленником.

В то же время Зеленко подчеркнула, что украинская сторона до сих пор не имеет никакой официальной информации и никаких медицинских документов о реальном состоянии здоровья военнопленных.

«Мы в очередной раз призываем российскую сторону вместо того, чтобы назначать психолого-психиатрические экспертизы, предоставить необходимые данные о состоянии здоровья украинских военнопленных моряков. Мы требуем их немедленного освобождения и надеемся, что все-таки российская сторона однажды поймет, что манипулирование вопросами военнопленных, политических заключенных не является шагом в правильном направлении», - отметила представитель МИД.

Напомним, 25 ноября 2018 в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир »Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

 27-28 ноября 2018 в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Их перевели в Москву.  

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными
ForUm

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