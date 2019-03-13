Сосновский районный суд Черкасс избрал меру пресечения для руководителя черкасской ячейки партии «Национальный корпус» Дмитрия Кухарчука и члена местной ячейки политической силы Антона Братко, которых подозревают в организации массовых беспорядков в областном, сообщается на странице политсилы в Facebook.



Братко избрали меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время (с 20:00 до 7:00) на 2 месяца.

Кухарчука взяли под круглосуточный домашний арест на 2 месяца.

Напомним, 9 марта в Киеве на Майдане Незалежности состоялась акция партии Национальный корпус с требованием привлечь к ответственности лиц, задействованных в коррупционных схемах в оборонном секторе. В акции принимали участие около 2 тыс. человек.

После выступлений активисты пошли к Администрации Президента Украины, где произошли столкновения между представителями «Нацкорпуса» и «Национальных дружин», которые подошли к кордону полиции, схватили металлические ограждения и бросили их в полицию.

Во время столкновений участники акции выпускали петарды, зажигали файеры, в воздух, вероятно, распылили какое-то вещество.

По данным полиции, в результате столкновений у АПУ пострадали двое полицейских и нацгвардеец.

После митинга участники акции поехали в Черкассы, где находился Президент Украины Петр Порошенко, чтобы объявить ему свои требования.

Когда активисты прибыли на площадь, Президент уже закончил выступление перед жителями города. Радикально настроенные активисты после столкновений с полицейскими прорвались к сцене.

В результате столкновений в Черкассах пострадали 22 правоохранителя, 19 из них госпитализированы. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

По фактам организации массовых беспорядков и грубого нарушения общественного порядка в Черкассах двум членам Нацкорпуса сообщено о подозрении.