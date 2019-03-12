По фактам организации массовых беспорядков и грубого нарушения общественного порядка в Черкассах двум членам «Нацкорпуса» сообщено о подозрении, информирует пресс-служба ГПУ.

Черкасская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам организации и активного участия в массовых беспорядках, грубого нарушения общественного порядка с применением специально приспособленных и заранее заготовленных предметов для нанесения телесных повреждений, а также умышленного причинения телесных повреждений работникам полиции при исполнении ими своих служебных обязанностей, которые имели место 9 марта 2019 на площади «Дружба народов» в Черкассах по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 345, ч. 1 ст. 294 УК Украины.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляется Черкасским отделом полиции Главного управления Национальной полиции в Черкасской области.

В настоящее время задержаны двое членов партии «Национальный корпус», одному из которых 11 марта 2019 сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 УК Украины (массовые беспорядки), а другому в этот же день сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.

Досудебное следствие продолжается, принимаются меры по установлению других лиц, причастных к совершению указанных уголовных правонарушений.