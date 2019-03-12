также в разделеОбщество
Хищения в оборонке: В ГПУ ответили на обвинения во взяточничестве 8
Синоптик сказала, когда украинцам ждать потепления 10
ГБР открыло дело после сюжета о хищениях в оборонке 15
Посол: Запрет въезда австрийскому журналисту не связан со свободой слова 15
Аваков не увидел «руку Москвы» в беспорядках в Киеве и Черкассах 20
СМИ: НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении Продана 53
Посольство бьет тревогу из-за нападений на таксистов-украинцев в Польше 53
Во Львове утвердили новые ставки туристического сбора 27
Bihus.info: Все следственные органы «сливали» дела по оборонке 110
11 марта. Картина дня 42
Украинцев призвали отказаться от пластиковой посуды в Великий пост 74
Forbes: Последствия Чернобыля и Фукусимы не такие страшные, как о них говорят 53
Минрегион предлагает строить дороги в Украине по-новому 39
Решение апелляционного суда Амстердама по скифскому золоту будет в июне 29
Епифаний напомнил, что пост – это не только про еду 49
СБУ отреагировала на заявления Билецкого о «покушениях» 49
Задержан бывший военный, перешедший на сторону России 78
В Украину идут сильные дожди и снегопады 118

По фактам организации массовых беспорядков и грубого нарушения общественного порядка в Черкассах двум членам «Нацкорпуса» сообщено о подозрении, информирует пресс-служба ГПУ.

Черкасская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам организации и активного участия в массовых беспорядках, грубого нарушения общественного порядка с применением специально приспособленных и заранее заготовленных предметов для нанесения телесных повреждений, а также умышленного причинения телесных повреждений работникам полиции при исполнении ими своих служебных обязанностей, которые имели место 9 марта 2019 на площади «Дружба народов» в Черкассах по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 345, ч. 1 ст. 294 УК Украины.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляется Черкасским отделом полиции Главного управления Национальной полиции в Черкасской области.

В настоящее время задержаны двое членов партии «Национальный корпус», одному из которых 11 марта 2019 сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 УК Украины (массовые беспорядки), а другому в этот же день сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.

Досудебное следствие продолжается, принимаются меры по установлению других лиц, причастных к совершению указанных уголовных правонарушений.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1499 грн.
9
Теги