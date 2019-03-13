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Вчером 12 марта Палата общин Британии не поддержала новый вариант соглашения по выходу страны из Евросоюза. За новый вариант проголосовали 242 депутата, против - 391.

Проигрыш Терезы Мэй чреват переносом Brexit с 29 марта, сообщает BBC.

Незадолго до начала голосования представители Демократической юнионистской партии Северной Ирландии (DUP) отказались поддержать соглашение. Несмотря на то, что у DUP всего десяток депутатов, только с ними у консерваторов было возможно большинство в парламенте.

Евроскептики-консерваторы из группы European Research Group (ERG) провели свою юридическую экспертизу документа и тоже остались недовольны.

Главный советник правительства по правовым вопросам Джеффри Кокс сказал, что в случае принятия соглашения «юридический риск остается неизменным».

Как ранее сообщал ForUm, 15 января парламент Великобритании провалил голосование по соглашению о выходе страны из состава Европейского Союза. Депутаты отвергли предложенную Мэй сделку с разгромным разрывом в 230 голосов – 202 голоса за и 432 против.

Парламент Великобритании 27 февраля поддержал новую стратегию премьер-министра страны Терезы Мэй относительно Brexit.

11 марта Брюссель и Лондон достигли компромисса на дополнительных переговорах по соглашению о выходе Великобритании из ЕС. На встрече британского премьера Терезы Мэй с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и главой делегации ЕС на переговорах о Brexit Мишелем Барнье в Страсбурге стороны приняли две совместные декларации.

Запланированной датой выхода страны из ЕС является 29 марта 2019 года.
ForUm

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