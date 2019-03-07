Президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам заявил, что убытки, причиненные коррупционными схемами в оборонной сфере, будут возвращены в госбюджет.

«Первое – деньги будут возвращены в бюджет. В зубах принесут, если взяли из бюджета деньги», - заявил он.

«По «Укроборонпрому» внесено в Единый реестр уголовных дел более 480 уголовных производств. И это не только по одному предприятию, а по очень большому количеству предприятий. И на сегодняшний день это свидетельствует об особом пристальном внимание к предприятиям оборонной промышленности», - подчеркнул Президент.

«Почему такое внимание? Потому что на армии воровать нельзя», - добавил Порошенко.

Напомним, 25 февраля журналисты программы «Наші гроші» обнародовали расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.



В «Укроборонпроме» назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.

Олег Гладковский обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в расследовании программы «Наши гроши».

4 марта Президент уволил Гладковского.

В тот же день журналисты Bihus.info обнародовали новую часть расследования, в которой рассказали, каким образом гендиректор государственного концерна «Укроборонпром» Павел Букин и Олег Гладковский причастны к схемам с заработками на завышенных ценах на запчастях для самолетов Ан-26.

В свою очередь в «Укроборонпроме» заявили, что данная информация имеет признаки манипуляций и является «проявлением заангажированной журналистики».

Президент инициировал проведение международного аудита »Укроборонпрома».