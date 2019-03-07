Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний призвал украинское духовенство и мирян, которые все еще находящихся под юрисдикцией РПЦ, объединиться на основе автокефалии ПЦУ. Об этом он написал в своем Twitter.

«Мы призываем к диалогу и объединению на основе автокефального статуса ПЦУ ту часть православных иерархов, духовенства, монашества и мирян в Украине, которые все еще находятся под юрисдикцией Русской православной церкви. Наши сердца и братские объятия открыты для вас», - написал он.

Как сообщал ForUm, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Единой поместной православной церкви в Украине был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ректор и профессор кафедры библейных и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний. Официальным названием новосозданной автокефальной православной церкви является Православная церковь Украины. Минюст официально зарегистрировал ПЦУ как религиозную организацию.

Вселенский патриарх Варфоломей 5 января в Стамбуле подписал томос для Православной церкви Украины.

6 января патриарх передал томос и посох предстоятелю ПЦУ Епифанию. 3 февраля он был официально возведен на престол.