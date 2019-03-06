также в разделеОбщество
У Путина объяснили, почему не отправляют «гумконвои» на Донбасс 2
Девушкам разрешат учиться в военных лицеях 7
СНБО поручил Кабмину усилить контроль за деятельностью «Укроборонпрома» 13
Турецкие ударные беспилотники уже прибыли в Украину 16
Еще один аэропорт мира начал писать Kyiv вместо Kiev 14
Порошенко о хищениях в оборонке: Виновных не спасут связи 34
Зашедшие в Одессу корабли турецких ВМС могут посетить все желающие 30
Президент инициировал международный аудит «Укроборонпрома» 43
Гендиректор «Укроборонпрома» не собирается уходить в отставку 19
Холодницкий отреагировал на слова посла США о его увольнении 114
ВККС объявила результаты конкурса в антикорсуд 25
Прокуратура сообщила подозрение автору ресурса «Антифашист» 25
СБУ: На задействованные в выборах госорганы готовились кибератаки 50
Генштаб: Российское вторжение возможно по трем направлениям 66
Google начал показывать оккупированный Крым российским 68
НАБУ подтвердило закрытие дела Труханова 20
В соцсетях разгорается спор из-за сгущенки с портретом жены Бандеры 75
Филатов пообещал премию за вандала, обрисовавшего памятник Полю 27

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили в Сумской области гражданина РФ на распространении антиукраинских материалов на территории региона.

По данным пресс-центра СБУ, гражданин России, который временно проживал в городе Лебедин, был завербован представителями спецслужб страны-агрессора. На выполнение заданий кураторов мужчина за деньги делал и распространял в общественных местах листовки с призывами к нарушению территориальной целостности Украины.

Для распространения антиукраинских материалов злоумышленник за неправомерную выгоду, полученную от иностранных спецслужб, привлек местных жителей.

Сотрудники СБУ задержали агитатора на одной из центральных улиц города во время очередного распространения «открыток».

В ходе санкционированных следственных действий по месту жительства фигуранта дела правоохранители обнаружили компьютерную технику и печатную продукцию, подтверждающую противоправную деятельность.

В рамках открытого уголовного производства решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности других причастных к незаконной деятельности лиц.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги