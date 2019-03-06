Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили в Сумской области гражданина РФ на распространении антиукраинских материалов на территории региона.

По данным пресс-центра СБУ, гражданин России, который временно проживал в городе Лебедин, был завербован представителями спецслужб страны-агрессора. На выполнение заданий кураторов мужчина за деньги делал и распространял в общественных местах листовки с призывами к нарушению территориальной целостности Украины.

Для распространения антиукраинских материалов злоумышленник за неправомерную выгоду, полученную от иностранных спецслужб, привлек местных жителей.

Сотрудники СБУ задержали агитатора на одной из центральных улиц города во время очередного распространения «открыток».

В ходе санкционированных следственных действий по месту жительства фигуранта дела правоохранители обнаружили компьютерную технику и печатную продукцию, подтверждающую противоправную деятельность.

В рамках открытого уголовного производства решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности других причастных к незаконной деятельности лиц.