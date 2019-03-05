По факту убийства бизнесмена в Киеве начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает пресс-служба столичного главка.

«В настоящее время правоохранители рассматривают несколько версий убийства киевлянина, который занимался ювелирным бизнесом, основная из которых - убийство по корыстным мотивам», - сообщили в полиции.

Напомним, сегодня днем в Днепровском районе Киева на улице Флоренции неизвестный застрелил мужчину.

Бывший заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе заявил, что убитый – главный свидетель по делу «бриллиантовых прокуроров» владелец ювелирного завода Сергей Киселев.

Генеральная прокуратура заявляет, что Киселев не причастен к делу «бриллиантовых прокуроров».