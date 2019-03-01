Суд по иску «Кременчуггаза» отменил постановление Кабинета Министров Украины о снижении норм потребления газа, сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

«Позорное шоу жадных облгазов продолжается. «Кременчукгаз» обратился в суд, который и приостановил действие правительственного постановления о снижении нормы потребления для бытовых потребителей без счетчиков до 3,29; 5,39; 10,49 куб. м на одного человека», - говорится в сообщении.

Теперь украинцы, у которых не установлен газовый счетчик, снова должны оплачивать 9,8, свыше 18 и до 23 кубов на человека, в зависимости от наличия централизованного горячего водоснабжения или газовой колонки.

В НАК надеются, что Кабмин в ближайшее время найдет возможность привести нормы потребления в соответствие с реальными потребностями потребителей.

«Необходимо провести полноценный аудит облгазов, и тогда станет ясно, сколько реально потребляют люди. На основе такого аудита можно вычислить реальные нормы. Еще более правильное решение - установка счетчиков. Мы готовы взяться за этот проект, который с 2010 года не осилили облгазы. С нетерпением ждем утверждения нашего финплана», - заявили в компании.

Как сообщал ForUm, 30 января премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет Министров поручит НАК «Нафтогаз Украины» обеспечить всех граждан страны бесплатными газовыми счетчиками.

Также Кабинет Министров принял решение об установлении нормы в 3,29 кубометра газа на одного человека в месяц для домохозяйств, не имеющих счетчиков.

Верховная Рада в конце 2017 года приняла закон о внесении изменений в закон Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа», которым, в частности, перенесла предельные сроки оборудования всех потребителей индивидуальными счетчиками с 1 января 2018 года на 1 января 2021 года.