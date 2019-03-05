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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил местным руководителям обеспечить защиту домохозяйств и жителей от необоснованных начислений за газ, превышающих установленные нормы, и создать достойные условия пребывания в пунктах оплаты за ресурсы и заключение договоров с поставщиками услуг. Об этом глава правительства заявил во время селекторного совещания, посвященного вопросам тарифообразования на тепло и горячую воду, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Премьер-министр напомнил, что для домохозяйств, не имеющих счетчиков, правительство установило норму потребления - 3,29 кубометров газа. Однако облгазы в разы завышают эти нормы. «Люди обескуражены справедливо. Мы никому не дадим завышать нормы и обманывать людей. В каждом населенном пункте руководитель должен защитить людей, которым выставляют неправомерные счета. Платить надо по обоснованным нормам, а не по завышенным. Обращаюсь к городским головам - защитите жителей общин. Это не их дело, а ваше дело. Покажите, что вы – эффективная власть», - сказал Гройсман.

Он также отметил, что центры обслуживания потребителей должны быть достойно обустроены. «Я прошу этому вопросу уделить внимание. Мы работаем на людей и это принципиально важно», – заявил премьер.

По словам главы правительства, каждый местный руководитель должен среди прочего заниматься минимум четырьмя вопросами - энергомодернизацией и энергосбережением, учетом потребления, защитой потребителей от завышенных платежек условий оплаты ресурсов.

Как сообщал ForUm, 30 января премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет Министров поручит НАК «Нафтогаз Украины» обеспечить всех граждан страны бесплатными газовыми счетчиками.

Также Кабинет Министров принял решение об установлении нормы в 3,29 кубометра газа на одного человека в месяц для домохозяйств, не имеющих счетчиков.

Суд по иску «Кременчуггаза» отменил постановление Кабинета Министров Украины о снижении норм потребления газа.
ForUm

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