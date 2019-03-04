Украина выплатила 444,4 млн долларов по еврооблигациям, выпущенным в 2015 году в рамках долговой операции. Об этом со ссылкой на Министерство финансов сообщают Українські новини.

В октябре 2015 года держатели 13 из 14 выпусков суверенных и гарантированных государством еврооблигаций на общую сумму в 14,36 млрд долларов и 0,6 млрд евро поддержали их реструктуризацию. Отказом ответила только Россия, которая выкупила еврооблигации на 3 млрд долларов с погашением в декабре 2015 года.

Новые еврооблигации были выпущены в ноябре 2015 года на общую сумму 11,95 млрд долларов. Погашение было назначено на 2019-2027 годы под 7,75% годовых. Государственные деривативы составили 2,92 млрд долларов.

Процентных доход по еврооблигациям начисляется и выплачивается два раза в год - 1 марта и 1 сентября, начиная с 2016 года.