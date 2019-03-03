Активисты зажгли файера и забросали усадьбу Гладковских петардами. Об этом сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что активисты обрисовали забор усадьбы Гладковских надписями «Мародеры» и обклеили листовками «Свинарчуков Порошенка за решетку».

Так, под дом семьи первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского (Свинарчука) пришло около полутысячи человек.

Активисты требуют арестовать фигурантов дела о разворовывании средств госконцерна Укроборонпрома.

На территории проведения акции находятся несколько сотен силовиков. Неподалеку дежурят машины пожарных, скорой помощи и автозаки.

Напомним, сегодня, 3 марта, началась акция националистов возле усадьбы первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря в поселке Козин под Киевом.

Ранее журналисты программы "Наші гроші" выяснили, что Олег Гладковский и его сын Игорь замешаны в коррупционных схемах с деньгами, выделенными на усиление обороноспособности украинской армии.

В «Укроборонпроме» назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.

Олег Гладковский обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в расследовании программы «Наши гроши». На время расследования его полномочия первого заместителя секретаря СНБО Украины будут приостановлены.

После скандала были отстранены директор ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова» Бабич А.А. и директор ГП «Изюмский приборостроительный завод» Филоненко С.В.

28 февраля Верховная Рада Украина приняла постановление «О безотлагательном расследовании фактов, обнародованных в средствах массовой информации о злоупотреблениях в Государственном концерне «Укроборонпром» и причастности к этому должностных лиц».