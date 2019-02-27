Генеральный прокурор Юрий Луценко подтвердил, что часть деталей для военной техники Украина получает контрабандой из Российской Федерации.

Об этом он сказал во время брифинга 27 февраля, передает Украинская правда.

Так, Луценко заявил, что продажа военной техники в 2014 году осложниа ремонт боевой техники предприятий оборонпрома.

По его словам, большое количество узлов и агрегатов для военной техники производится исключительно в Российской Федерации, а воспроизведение такого производства будет стоить «миллиардных капиталовложений».

«Наверное, ни для кого не секрет, что в последние годы большинство из этих запчастей украинский оборонпром получает от волонтеров и предпринимателей, которые контрабандным способом доставляют их с территории Российской Федерации», - сказал Луценко.

«Во времена войны, для воюющей страны, я считаю это приемлемым», - заявил он.

По его словам, «неприемлемым» и «аморальным» является «грубая нажива на таком бизнесе».

«Генеральная прокуратура еще с 2016 года проводит следствие по многим поставщикам на предприятия оборонного комплекса», - сказал генпрокурор.

Он рассказал, что в начале 2017 года в ходе обысков в ООО «Оптимумспецдеталь» были изъяты доказательства о возможности хищения госсредств в особо крупном размере.

В том же году после обработки изъятых при обыске документов, в прокуратуре рассматривалась возможность влияния «дельцов» предприятия на НАБУ.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство для проверки обнародованных в программе «Наші гроші» фактов о миллионных сделках в оборонной сфере.

Как заявила представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко, «Укроборонпром» и Гладковский намерены подать иск в суд против журналистов программы «Наші гроші» о защите чести и достоинства.

В «Укроборонпроме» назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.

Олег Гладковский обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в расследовании программы «Наши гроши». На время расследования его полномочия первого заместителя секретаря СНБО Украины будут приостановлены.