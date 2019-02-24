Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко настаивает, что артисты, которые гастролируют в России, не могут представлять Украину на конкурсе «Евровидение», сообщает УНИАН.

«Могу еще раз повторить мнение очень многих: представителем Украины не может быть артист, который гастролирует в государстве-агрессоре, планирует делать это и в дальнейшем и не видит в этом ничего предосудительного. Поэтому история с участником от Украины еще далеко не завершена», - подчеркнул он.



Напомним, победу на нацотборе одержала певица Maruv с песней Siren Song.

Анна Корсун (MARUV) активно выступает на различных мероприятиях в России и даже анонсировала первые сольные концерты, которые состоятся весной, как раз перед началом «Евровидения».

В частности, 6 апреля она выступит в «Известия Hall» (Пушкинская площадь, Москва), а 12 апреля состоится выступление в Санкт-Петербурге.

В связи с этим Общественное вещание, которое выбирает представителя Украины на песенном конкурсе Евровидение, несмотря на победу в национальном отборе певицы MARUV, примет окончательное решение в течении 48 часов.