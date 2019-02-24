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Согласно новым прогнозам букмекеров, Украина на Евровидение-2019 займет 5 место. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Eurovision World.

Стоит отметить, что перед началом финала нацотбора по ставкам букмекеров Украина была на 14 месте. 

Напомним, победу на нацотборе одержала певица Maruv с песней Siren Song. 

Анна Корсун (MARUV) активно выступает на различных мероприятиях в России и даже анонсировала первые сольные концерты, которые состоятся весной, как раз перед началом «Евровидения».

В частности, 6 апреля она выступит в «Известия Hall» (Пушкинская площадь, Москва), а 12 апреля состоится выступление в Санкт-Петербурге.

В связи с этим Общественное вещание, которое выбирает представителя Украины на песенном конкурсе Евровидение, несмотря на победу в национальном отборе певицы MARUV, примет окончательное решение в течении 48 часов.
ForUm

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