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У каждого из трех раненых украинских пленных моряков остаются осколки в теле, впрочем официальной информации о состоянии их здоровья Россия до сих пор не предоставляет. Об этом в комментарии Громадському заявил адвокат Николай Полозов.

Он отметил, что в выписках, которые стали основанием для перевода раненых в СИЗО «Лефортово», говорится о том, что состояние их здоровья это позволяет.

Также Полозов добавил, что моряка катера «Бердянск» Андрея Артеменко вывозили в больницу без соответствующего согласия, не сообщив о своих действиях.

«Его вывезли из СИЗО в городскую больницу №1 имени Пирогова в Москве, в течение 2-3 часов проводили какие-то медицинские манипуляции с использованием медицинской техники, при этом ему не говорили, что с ним делают. Он не давал согласия на проведение тех или иных процедур, ему не сообщили о результате. Но для галочки теперь омбудсмен Москалькова, российские власти будут заявлять, что вот: мы раненых обследовали», - рассказал Полозов.

Адвокат сообщил, что на подобные «обследования» вывезли и украинского моряка Андрея Эйдера, по Василию Сороке пока информация отсутствует.

По словам защитника, такие действия России не соответствуют требованиям по обеспечению медицинской помощи раненым, а отсутствие официальной информации затрудняет установление диагноза, схемы лечения и реабилитации военнопленных.

«Конечно же нашим адвокатам раненные рассказывают о своем состоянии здоровья: болит рука, нога, у Артеменко падает зрение», - рассказал адвокат.

По словам Полозова, у каждого из трех раненых моряков до сих пор остаются осколки в теле. Впрочем, в СИЗО «Лефортово» медчасти нет, есть только врач, который обслуживает заключенных.

Напомним, 25 ноября 2018 в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

 27-28 ноября 2018 в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Их перевели в Москву.  

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными
ForUm

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