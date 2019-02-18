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Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко считает, что Россия использует бывшего омбудсмена Украины Нину Карпачеву в гибридной войне против Украины.

Так она прокомментировала посещение Карпачевой как «независимым международным экспертом» трех украинских моряков в СИЗО «Лефортово».

«Очень интересная информация от защитников наших военнопленных моряков адвоката Николая Полозова. Оказывается, ФСБ и российская генеральша-омбудсмен допустили в СИЗО к заключенным некую Нину Карпачеву», - написала она в Facebook, подчеркнув, что официального украинского уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову так и не допустили навестить моряков и даже в суд на все слушания.

«Гибридная война – это когда РФ использует гибридного «омбудсмена», вытряхивает от пыли Януковича, который заявляет, что как только Порошенко его попросит, он готов просить Путина о заложниках. Вместо Денисовой – Карпачева, вместо Порошенко – Янукович, РФ получает из своих загашников различных персонажей, которые подыгрывают кремлевской пластинке о «нелегитимности украинской власти», - заявила Геращенко.

«И ужасно, что в этих сценарии Москва играет судьбами живых людей», - добавила вице-спикер.

«Мы не позволим Кремлю забыть фамилии Сенцова, Сущенко, Карпюка, Гриба, Панова и других. Мы также требуем немедленного, без торгов и предпосылок, освобождения военнопленных моряков. И не стоит никому подыгрывать отвратительным кремлевским сценариям», - резюмировала она.

Напомним, Карпачева была украинским омбудсменом с 1998 по 2012 год. Сейчас он является вице-президентом Европейского института омбудсмена.
ForUm

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