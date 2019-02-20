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Московский городской суд оставил под арестом еще 4 военнопленных украинских моряков. Об это на своей странице в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

По его словам, суд рассмотрел апелляционные жалобы защиты шестой четверки военнопленных украинских моряков: Андрея Артеменко, Андрея Эйдера, Василия Сороки и Олега Мельничука.

Адвокат подчеркнул, что заседание проходило в закрытом режиме по ходатайству следствия ФСБ. В ходе заседания судом было удовлетворено ходатайство адвокатов о приобщении резолюции ПАСЕ.

«Итоговый результат рассмотрения жалоб был предсказуем, как и в отношении 16 военнопленных, чьи жалобы были рассмотрены ранее, в отношении шестой четверки суд отказал в удовлетворении жалоб и оставил постановление Лефортовского районного суда о продлении сроков содержания под стражей до конца апреля в силе», – сообщил защитник.

При этом Полозов подчеркнул, что дата нового рассмотрения пятой четверки военнопленных, чье дело было снято с рассмотрения из-за ненадлежащими образом подготовленного перевода процессуальных документов на украинский язык, еще не назначена.

Напомним, 25 ноября 2018 в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

 27-28 ноября 2018 в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Их перевели в Москву.  

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными
ForUm

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