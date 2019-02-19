На ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» в настоящее время проходят следственные действия в рамках дела, связанного с Департаментом энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского горсовета.
Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.
«Данные меры не связаны с деятельностью ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».
Предприятие работает в штатном режиме», - говорится в сообщении.
Как сообщал ForUm, накануне, 18 февраля, следственное управление полиции Николаевской области провело обыски в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий горсовета.
Расследование начато по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением», по фактам растраты чужого имущества должностными лицами Николаевского горсовета.
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