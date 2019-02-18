Следственное управление полиции Николаевской области проводит обыски в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий горсовета.

Как сообщили в департаменте, обыски проводятся в рамках уголовного производства № 1218150000000241 от 16.08.2018 г. с целью изъятия договорной и бухгалтерской документации.

Стоит отметить, что в отношении некоторых объектов, указанных в постановлении, департамент энергетики не является заказчиком.

В облполиции сообщили, что расследование начато по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением», по фактам растраты чужого имущества должностными лицами Николаевского горсовета.

Установлено, что должностные лица по предварительному сговору с субъектами хозяйственной деятельности при выполнении подрядных работ на территории города Николаева совершили правонарушения, вероятно с целью присвоения средств или растраты в пользу третьих лиц, выделенных на реконструкцию с термосанацией здания образовательного учреждения, капитального ремонта отопления и кровли с утеплением фасада здания спортивной школы и предоставление услуг по разработке схемы теплоснабжения города.

Сейчас продолжаются одновременно обыски по месту работы и проживания фигурантов производства.