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Израильские издания обратили внимание на появление свастики на LED-лестнице в киевском торговом центре Gorodok Gallery.

Директор Украинского еврейского комитета подчеркнул, что ТЦ Gorodok Gallery находится по адресу: проспект Степана Бандеры, 23.

Материалы о свастике в столичном ТЦ опубликовал ряд израильских изданий - The Times of IsraelThe Jerusalem PostThe Jewish PressJewish Telegraphic Agency, передает 112 Украина.

Торговый центр Gorodok Gallery отреагировал на ситуацию спустя несколько дней, 18 февраля, заявив о хакерской атаке.

«Мы хотим извиниться за ситуацию, которая произошла в эти выходные на LED-лестнице в нашем торговом центре. Наша компьютерная система была взломана хакерской атакой. К сожалению, мы не первые, кто пострадал от действий злоумышленников. Администрация и сотрудники не имеют никакого отношения к информации, которая была размещена на LED-лестнице, и ни в коем случае не поддерживают подобные действия», - говорится на странице ТЦ в Facebook.

Отмечается, что сейчас причастных к хакерской атаке разыскивают.
ForUm

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