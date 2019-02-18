Более 11 млрд грн от растаможивания «евроблях» уже поступили в бюджет и будут направлены на индексацию пенсий. Об этом заявил Президент Петр Порошенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.
Он отметил, что решение о направлении средств от растаможивания так называемых «евроблях» в Пенсионный фонд дает возможность провести индексацию пенсий.
Президент напомнил о сложностях, которые возникли с решением вопроса о растаможивании автомобилей на европейских номерах, которые были ввезены в Украину с нарушением таможенного и налогового законодательства. «Нам тогда сказали: вы не соберете даже одного миллиарда. Никто не будет растаможивать», - отметил он.
«Знаете, какая ситуация сейчас? Уже более 200 тыс. автомобилей растаможены, а в Пенсионный фонд поступило 11 мллрд гривен по состоянию на сейчас. Так надо работать», - подчеркнул Президент.
«А теперь я вас спрашиваю: а куда мы эти 11 млрд Пенсионного фонда должны направить? На индексацию пенсий. Чтобы никуда оно больше не шло, поэтому мы и направили их в Пенсионный фонд. Кому? Тем, кто имеет наименьшие пенсии, на уровне минимальной», - констатировал Порошенко.
«И в первую очередь мы должны сделать это там, где не смогли проиндексировать в 2015-2016 годах. Ибо те, кто получает минимальную пенсию, ни в 2015 году, ни в 2016 году индексацию не получили, так как все средства шли на армию», - добавил Президент.
Как сообщал ForUm, 8 ноября 2018 года Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении закон №8487, которым снижается стоимость растаможки автомобилей на еврономерах.
Также Рада проголосовала в целом за законопроект, которым вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения на таможенную территорию Украины, и усиливается ответственность за нарушение таможенных правил.
23 ноября документ подписал Президент.
27 ноября 2018 года Черновицкая таможня оформила первое транспортное средство на еврономерах по новым льготным условиям.
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