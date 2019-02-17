Православная церковь Украины в дальнейшем будет полностью независимой от государства и угрозы превращения ее на модель российской православной церкви нет.

Об этом глава ПЦУ заявил во время своего визита на Буковину, передает Укринформ.

«В исторических процессах, которые сейчас происходят в украинском православии, украинское государство в лице президента и других руководителей сделало очень много. Мы совместными усилиями, церковь и государство, достигли этого успеха – получили Томос об автокефалии Украинской православной церкви. Но украинская церковь в дальнейшем будет независимой. То есть, государство не должно вмешиваться в дела церкви, а церковь не будет вмешиваться в дела украинского государства», - сказал митрополит.

Отвечая на вопрос журналистов, не будет ли угрозы, что ПЦУ превратится в украинский вариант российской церкви, где церковь и государство работают как единый механизм, Епифаний пояснил: «Та модель, которая сейчас есть в российском государстве, неприемлема для украинской церкви. Украинская церковь всегда полагалась и будет полагаться на украинский народ. Потому украинский народ всегда поддерживал и будет поддерживать единую поместную украинскую православную церковь. Поэтому в будущем я не вижу угрозы такого единения, которое сейчас имеет российская православная церковь с российским государством».

Напомним, 15 февраля митрополит Киевский и всея Украины Епифаний впервые после интронизации приехал в родную Черновицкую область. 16 февраля он встретился с представителями местной власти, затем встретился с общественностью в стенах Черновицкого национального университета. Также в программе его визита - вечернее и утреннее богослужение в двух храмах Черновцов.

Президент Петр Порошенко заявил, что в Украине никогда не будет государственной церкви.