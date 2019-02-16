Президент США Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом пакет законодательных актов, который увеличивает помощь Украине почти до 700 миллионов долларов.
Об этом сообщило Посольство Украины в США.
Пакет включает «Закон относительно ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год».
«Смета помощи Украине по этому закону увеличена и утверждена в объеме $445,7 млн долларов», - говорится в сообщении.
Отмечается, что большая часть дополнительных средств будет направлена на увеличение до 115 млн долларов расходов для предоставления военно-технической поддержки Украины по программе «Международное военное финансирование».
«Совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году с учетом 250 млн долларов, ранее выделенных Пентагоном на указанные цели, составляет почти 695 700 миллионов долларов США», - подчеркнули в Посольстве.
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