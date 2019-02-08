Окружной административный суд города Киева разъяснил запрет Ульяне Супрун реализовывать полномочия министра здравоохранения, сообщает пресс-служба суда.

«Учитывая значительный общественный резонанс, который вызвало принятое судом решение об обеспечении административного иска, суд считает целесообразным обратить внимание Супрун на то, что запрет совершать действия, установленные постановлением от 5 февраля 2019 года, не касается тех полномочий, которыми ответчик, как первый заместитель министра здравоохранения Украины, был наделен в порядке, предусмотренном подпунктом 14 пункта 10 Положения о Министерстве здравоохранения Украины, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 25 марта 2015 № 267 и пунктом 1 постановления Кабинета Министров Украины «О порядке исполнения обязанностей министра в случае его временного отсутствия» от 17 июля 2003 года № 1096», – говорится в сообщении

В суде подчеркнули, что его решение направлено в первую очередь на запрет любым лицам, которые в определенном законом порядке назначенные на должность министра (на основании соответствующего решения Верховной Рады Украины) совершать действия, которые законом прямо отнесены к исключительной компетенции министра, а именно:

– определение политических приоритетов и стратегических направлений работы министерства;

– участие в принятии решений на заседаниях Кабинета Министров Украины.

«Обстоятельства же возможного несоблюдения указанного выше порядка лишь подчеркивают правомерность примененной меры обеспечения административного иска. Кроме того, необходимо обратить внимание, что постановлением суда об обеспечении иска никоим образом не решался вопрос пребывания Супрун на любой должности», – подчеркнули в суде.

Напомним, 5 февраля Окружной административный суд Киева запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. В суде подчеркнули, что такое решение принято в связи с наличием у нее иностранного гражданства. Иск подал нардеп-радикал Игорь Мосийчук.

Президент Петр Порошенко заявил о полной поддержке и.о. министра.