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Глава одесской ячейки партии «Сила людей» Олег Михайлик, на которого в сентябре 2018 года совершили покушение, сообщил, что ему не продлили предоставление государственной охраны. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Пост искренней «благодарности» украинской Национальной полиции (реформированной). Сначала мне пришлось в Германии перенести на 2 дня запланированную операцию по извлечению пули из легкого, так как следователи Главного следственного управления Национальной полиции оказались не в состоянии за два месяца подготовить документы для немецкой стороны. Обошлись вручением мне пластикового пакета для сохранения пули», – отметил он.

«А потом они сняли предоставленную мне государственную охрану. Вернее, просто не продлили ее предоставление после 24 января. Наверное, уже успешно расследовали покушение на убийство, установили и задержали заказчиков и посредников. Ур-ра!

Только мы об этом так ничего и не знаем», – написал активист.

По словам Михайлика, создается впечатление, что «они намеренно подталкивают, чтобы я попросил политического убежища в одной из Европейских стран». «Просто не желая опять попадать под пули немного убийцы. Обещаю подумать. И обещаю также уведомить об этом решении Национальной Полиции Украины всех интересующихся моей судьбой друзей и коллег», – подчеркнул он.

Напомним, 22 сентября в Одессе неизвестные открыли огонь по активисту. Пули попали ему в грудную клетку в области сердца и в руку. 

25 сентября в Одессе задержаны трое подозреваемых в покушении на Михайлика. 

По данным СМИ, задержанные являются гражданами Грузии. Им подготовлены подозрения по ст. 15 и ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. 

11 января, в Мюнхене Михайлику извлекли пулю из легких.
ForUm

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