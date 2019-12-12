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Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего, начальнику одного из отделов Управления государственной охраны Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, полицейский, управляя личным автомобилем марки Skoda, двигаясь задним ходом, совершил наезд на пожилую женщину. Потерпевшая в момент наезда находилась на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Военная прокуратура Дарницкого гарнизона.

Дело квалифицировано как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего, то есть уголовное преступление (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).
ForUm

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