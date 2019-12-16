Министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет заявляет, что отказался от государственной охраны и воспользовался услугами частных охранников. Об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV, передает Радио Свобода.



«Когда я обратился за государственной охраной, оказалось, что не просто тебе дают одного или двух людей, там какой-то взвод на меня планировали выделить. Мне стало как-то неловко от того, что на меня государство будет тратить такие ресурсы. Поэтому я решил за свой счет нанять двух людей. Сейчас со мной ходят двое частных охранников», - сказал Дубилет.

Напомним, 8 ноября Дубилет обратился в Управление государственной охраны с просьбой предоставить ему охрану.