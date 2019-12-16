также в разделеОбщество
Пристайко сообщил, когда могут объявить новое перемирие на Донбассе 6
Украина попала в топ-40 самых могущественных государств мира 43
Вселенский патриарх Варфоломей посетит Украину 45
Прогноз погоды на следующую неделю 39
Легендарный журнал Перец объявил о выходе последнего номера 42
Украина отдала Баку азербайджанского активиста Исаева 18
В «ДНР» назвали условие разведения на новых участках 37
Стартовал второй этап пробной переписи населения Украины 36
На польской границе обнаружили самую крупную за год контрабанду янтаря 57
С 2020 года Facebook запустит в Украине программу противодействия дезинформации 23
Российские войска провели воздушный «бой» за Крым 29
В СНБО назвали главную угрозу мировой безопасности 57
Погода на выходных в Украине: туманы и дожди 17
В Украину не пустили российскую журналистку НТВ 41
Минветеранов готово оказать правовую помощь фигурантам дела Шеремета 21
Спасатели сообщили о завершении работ после пожара в Одессе 19
Красный Крест отправил в ОРДЛО почти 8 тонн помощи 25
Дело Шеремета: суд арестовал Антоненко 62

Министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет заявляет, что отказался от государственной охраны и воспользовался услугами частных охранников. Об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV, передает Радио Свобода.

«Когда я обратился за государственной охраной, оказалось, что не просто тебе дают одного или двух людей, там какой-то взвод на меня планировали выделить. Мне стало как-то неловко от того, что на меня государство будет тратить такие ресурсы. Поэтому я решил за свой счет нанять двух людей. Сейчас со мной ходят двое частных охранников», - сказал Дубилет.

Напомним, 8 ноября Дубилет обратился в Управление государственной охраны с просьбой предоставить ему охрану.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1310 грн.
11
Теги