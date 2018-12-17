Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий пригласил Вселенского патриарха Варфоломея выступить в украинском парламенте. Об этом спикер сказал во время согласительного совета, сообщает УНИАН.

«Приглашаю всесвятейшого патриарха Варфоломея прибыть в Украину и выступить в Верховной Раде Украины. Я убежден, что мы должны отдать должное этому выдающемуся человеку, мужественной личности, которая навсегда вписана в историю Украины», - отметил председатель ВР.

Спикер также поблагодарил патриарха Варфоломея за опеку над украинским народом и его мужество. «Потому что мы все знаем, какое невероятное давление оказывалось и оказывается на всесвятейшого патриарха от Москвы и от всех союзников, которых задействует Кремль для давления на патриарха Варфоломея», - сказал Парубий.

Как ранее сообщал ForUm, 15 декабря на Объединительном соборе предстоятелем Единой поместной православной церкви в Украине был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ректор и профессор кафедры библейных и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний.

Официальным названием новосозданной автокефальной православной церкви является Православная церковь Украины.

Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что томос об автокефалии Украинской православной церкви будет торжественно вручен на Сочельник 6 января.