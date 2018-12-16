Пограничники Мукачевского отряда установили вдоль линии границы 7000 метров спирального заградительного забора, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Такой забор не сгибается и не ломается, его достаточно сложно преодолеть, и хотя контрабандисты все же пытаются искать способы его преодоления, это значительно замедляет их незаконные намерения. Кроме того, помимо забора пограничники обустраивают и другие заграждения, среди которых так называемые спотыкачи, малозаметные препятствия и прочее. Также для увеличения секторов наблюдения, создания дополнительных возможностей маневрирования силами и средствами при прекращении проявлений противоправной деятельности на границе, проводится расчистка пограничной полосы», – говорится в сообщении.

Государственная пограничная служба еще раз подчеркивает, что военнослужащие Госпогранслужбы в тесном сотрудничестве с другими правоохранительными органами консолидированными действиями и в дальнейшем будут исключительно жестко реагировать на преступные действия контрабандистов и, в случае возникновения угрозы жизни и здоровью правоохранителей, будут действовать адекватно, в том числе и применять оружие, в рамках действующего законодательства.