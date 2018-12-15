Президент Украины Петр Порошенко присутствует в качестве гостя на Объединительном соборе.

Фотографию из Софийского собора, где проходит Собор 15 декабря разместил пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко.

Как видно на фото, Порошенко сидит за столом «президиума», рядом с экзархами, митрополитом Эммануилом Галльским - поверенным Вселенского патриарха, который возглавляет работу Собора, Филаретом и Макарием.

По правую руку от Президента в президиуме сидят экзархи Константинопольские архиепископ Даниил и епископ Иларион. По левую руку от митрополита Филарета и Макария сидят митрополит УПЦ МП Симеон Винницкий и Экзарх Константинопольского Патриарха в Греции митрополит Адрианопольский Амфилохий, сообщает «Украинская правда».

На Соборе присутствуют представители УПЦ МП - митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский УПЦ (МП) Александр (Драбинко), а также митрополит Винницкий и Барский Симеон.

О регистрации представителей УПЦ МП на Собор сообщил протоиерей УПЦ КП Богдан Тимошенко, опубликовав фото на своей странице в Facebook.

Отметим, что на территории Софии Киевской отсутствует мобильная связь и интернет.

Отправить сообщение или дозвониться до кого-либо из делегатов Собора ни одному из десятков журналистов за несколько часов не удалось. По некоторым данным, перед входом в Софию для участия в Соборе всех архиереев попросили сдать мобильные телефоны.

Напомним, в Киеве утром 15 декабря начался Объединительный собор.

На Софийской площади в Киеве состоялась совместная молитва иерархов за автокефалию Украинской церкви.

На Объединительный собор также прибыл Президент Украины Петр Порошенко.