Президент Украины Петр Порошенко присутствует в качестве гостя на Объединительном соборе.
Фотографию из Софийского собора, где проходит Собор 15 декабря разместил пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко.
Как видно на фото, Порошенко сидит за столом «президиума», рядом с экзархами, митрополитом Эммануилом Галльским - поверенным Вселенского патриарха, который возглавляет работу Собора, Филаретом и Макарием.
По правую руку от Президента в президиуме сидят экзархи Константинопольские архиепископ Даниил и епископ Иларион. По левую руку от митрополита Филарета и Макария сидят митрополит УПЦ МП Симеон Винницкий и Экзарх Константинопольского Патриарха в Греции митрополит Адрианопольский Амфилохий, сообщает «Украинская правда».
На Соборе присутствуют представители УПЦ МП - митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский УПЦ (МП) Александр (Драбинко), а также митрополит Винницкий и Барский Симеон.
О регистрации представителей УПЦ МП на Собор сообщил протоиерей УПЦ КП Богдан Тимошенко, опубликовав фото на своей странице в Facebook.
Отметим, что на территории Софии Киевской отсутствует мобильная связь и интернет.
Отправить сообщение или дозвониться до кого-либо из делегатов Собора ни одному из десятков журналистов за несколько часов не удалось. По некоторым данным, перед входом в Софию для участия в Соборе всех архиереев попросили сдать мобильные телефоны.
Напомним, в Киеве утром 15 декабря начался Объединительный собор.
На Софийской площади в Киеве состоялась совместная молитва иерархов за автокефалию Украинской церкви.
На Объединительный собор также прибыл Президент Украины Петр Порошенко.
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