Во Франции в субботу вновь проходят правительственные протесты «желтых жилетов», несмотря на уступки, которые предложил президент Эммануэль Макрон. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Le Figaro.

В Париже утром несколько сотен участников акции идут маршем к Елисейским полям, направляясь в центр города, и поют «Марсельезу».

Полиция сегодня перекрыла доступ ко всем правительственным зданиям. Силы безопасности развернуты на вокзалах и автостанциях. Правоохранители также заявили, что уже задержали 25 участников акций.

Протестующие также начали блокировать основные автомагистрали страны, утром сообщалось о значительных осложнениях движения.

Следует отметить, что после теракта в Страсбурге во Франции действует самый высокий уровень террористической угрозы, поэтому в большинстве регионов усилено присутствие полиции и военных.

Напомним, в субботу, 8 декабря, в акциях протеста 8 декабря в Париже приняли участие около 10 тыс. человек, по всей стране - около 125 тыс. Более 100 человек получили ранения, около 1000 арестовали.

Протесты «желтых жилетов» против повышения цен на топливо возникли во Франции в середине ноября. И хотя французские власти пошли на уступки и отменили запланированное повышение налога на топливо, а также повышение цен на электричество и газ, протестующие решили не отменять субботнюю акцию.

У них широкий круг требований – начиная от повышения зарплат, уменьшения налогов - завершая требованием отставки президента.

Позже в соцсетях появилось видео, в котором «желтые жилеты» бьют окна в домах недалеко от Триумфальной арки в Париже. В какой-то момент слышно, как погромщикам кричат «Назад! Назад!» на русском языке, после чего они начинают отступать.

Власти Франции изучают информацию о возможной причастности России к организации акций протеста «желтых жилетов», но пока не пришли к каким бы то ни было выводам.

10 декабря Макрон в телеобращении к нации призвал прекратить беспорядки, объявив ряд мер по улучшению социально-экономического положения.

Он заявил, что со следующего года во Франции на 100 евро будет увеличена минимальная заработная плата, предусмотрены меры по улучшению обеспечения пенсионеров, работа в сверхурочные часы будет оплачиваться без взимания налогов.

Ранее французское правительство решило не закладывать в бюджет на следующий год повышение акцизов на топливо, планы по которому вызвали в стране массовые и насильственные протесты.