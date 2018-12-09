Во Франции антиправительственные протесты, продолжающиеся четвертые выходные подряд, вновь переросли в насилие, несмотря на беспрецедентные меры безопасности.

В Париже произошли столкновения. Полиция несколько раз использовала против толпы слезоточивый газ. По данным МВД, в городе задержано чуть более 900 человек, а по всей стране - более 1300 человек, передает ВВС.

Всего на улицы во Франции было выведено почти 90 тысяч полицейских и военнослужащих.

В Париже в центре города к утру в субботу собралось около 5 тысяч протестующих, на улицы было выведено 8 тысяч полицейских и 12 бронированных автомобилей.

Первоначально протесты начались в связи с планируемым повышением акцизов на автомобильное топливо, однако затем движение «желтых жилетов», по словам представителей властей, радикализировалось под влиянием экстремистских элементов.

За минувшую неделю были арестованы сотни участников уличных столкновений в Париже - некоторые из них были самыми жесткими за многие десятилетия. Десятки людей получили травмы.

Около 5 тысяч протестующих собрались на Елисейских полях, где пытались устроить марш протеста. Участников марша остановили полицейские кордоны.

Полиция, как сообщается, применила против них новую формулу слезоточивого газа, который действует сильнее, чем ранее применявшийся слезоточивый газ. По некоторым сообщениям, это фосген.

Бронированные полицейские машины не применялись в Париже с 2005 года, когда в бедных кварталах столицы вспыхнули протесты.

Правительство уже согласилось заморозить цены на топливо, повышение тарифов на которое было первоначальной причиной протестов. Тем не менее протест набрал обороты, и теперь к прежним требованиям активистов добавились новые.

Проведенный в пятницу опрос общественного мнения показал некоторое снижение общественной поддержки этого радикального движения, однако его поддерживают 66% опрошенных.

Премьер-министр Эдуард Филипп встретился в пятницу с представителями движения в попытке завязать диалог. Семь участников, с которыми встретился премьер, относятся к умеренным представителям движения. Они призвали протестующих не устраивать марши в Париж.

Президент Макрон собирается выступить с обращением к народу в начале следующей недели, но уже сейчас его рейтинг популярности сильно понизился. В пятницу президент посетил полицейские бараки в предместье Парижа с целью продемонстрировать свою поддержку силам правопорядка.

Ранее правительство заявило, что отказывается от планов введения непопулярных новых акцизов в новом бюджете, а также заморозило цены на электричество и газ в 2019 году.