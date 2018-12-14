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У полиции достаточно сил, чтобы обеспечить порядок в день проведения Объединительного собора в Киеве.

Об этом на брифинге заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев, сообщает Укринформ.

«Национальная полиция в лице гарнизона города Киева обеспечивает безопасность как государственных, так и негосударственных мероприятий, мирных собраний граждан и не является исключением завтрашний день. Количество полицейских, которые будут задействованы - сколько надо, столько и будет привлечено. У нас достаточно сил и средств для обеспечения порядка в центре Киева и беспрепятственного волеизъявления граждан, в том числе и религиозного», - сказал Князев.

Напомним, объединительный собор Украинской православной церкви состоится 15 декабря.

В нем примут участие более 50 архиереев.

Украинская православная церковь Московского патриархата не будет в нем участвовать.

Служба безопасности Украины задокументировала намерения организовать провокационные акции в Киеве и других регионах страны накануне проведения Объединительного собора и создания единой поместной Украинской православной церкви. 
ForUm

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