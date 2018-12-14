Евросоюз назвал невозможным возобновление переговоров по Brexit. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС в Брюсселе в пятницу, 14 декабря, сообщает DW.

Таким образом, Европейский Союз подтвердил собственное постановление от 25 ноября.

ЕС также призвал активизировать подготовку к Brexit на всех уровнях и готовиться ко всем возможным сценариям. При этом в Брюсселе выразили готовность налаживать максимально тесные отношения с Лондоном сразу после выхода из Великобритании из ЕС 29 марта 2019 года.

Мэй уведомила членов ЕС о трудностях, возникающих при ратификации соглашения по Brexit в британском парламенте. В понедельник, 10 декабря, британский премьер перенесла голосование в Палате общин по этому вопросу из-за вероятного отсутствия поддержки. Позднее Консервативная партия голосовала по вотуму недоверия Мэй, однако она сохранила свой пост.

По различным данным голосование отложено до следующей недели или до начала января. Если соглашение не будет ратифицировано, ЕС и Великобритании угрожает неконтролируемый Brexit без взаимных уступок, что может стать причиной политического хаоса и неразберихи, отставки Мэй, новых выборов в парламент Великобритании и даже повторного референдума по Brexit.

Ранее стало известно, что суд ЕС подтвердил право Лондона отказаться от Brexit в одностороннем порядке.

Напомним, Великобритания и Европейский Союз согласовали план премьера Терезы Мэй по Brexit. Лондон заплатит за выход из ЕС около 39 миллионов фунтов стерлингов. Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что окончательное соглашение по выходу Великобритании из ЕС могут принять уже 25 ноября, «если не произойдет ничего чрезвычайного».