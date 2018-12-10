Великобритания может отменить Brexit в одностороннем порядке, отозвав применение статьи 50 Договора о ЕС.

Об этом говорится в решении Cуда ЕС, сообщает Европейская правда.

«В сегодняшнем решении суд постановил, что если государство-член уведомляет Европейский Совет о своем намерении выйти из Европейского Союза, как это сделала Великобритания, эта страна-член имеет право отозвать это уведомление в одностороннем порядке», - говорится в сообщении на сайте суда.

Суд также определил, что возможность отзыва существует до тех пор, пока соглашение о выходе, заключенное между ЕС и этим государством-членом, не вступает в силу, или, если такое соглашение не будет заключено в течение двух лет с даты уведомления о намерении выйти из ЕС, и не истек срок любого возможного продолжения.

«Отзыв должен быть решен в рамках демократического процесса в соответствии с национальными конституционными требованиями. Это однозначное и безусловное решение должно быть направлено в письменной форме в Европейский Совет. Такой отзыв подтверждает членство в ЕС соответствующего государства на условиях, которые не меняются относительно ее статуса государства-члена и приводят к завершению процедуры выхода», - говорится в решении суда.

Юристы ЕС настаивали на том, что Великобритания нуждается в голосовании государств-членов для того, чтобы отказаться от выхода из ЕС, хотя Лондон и заявлял, что Суд ЕС может не рассматривать подобный вопрос, поскольку он гипотетический.

Напомним, ранее Великобритания и Европейский Союз согласовали план премьера Терезы Мэй по Brexit. Лондон заплатит за выход из ЕС около 39 миллионов фунтов стерлингов. Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что окончательное соглашение по выходу Великобритании из ЕС могут принять уже 25 ноября, «если не произойдет ничего чрезвычайного».