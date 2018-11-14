Представители Британии и ЕС согласовали предварительный текст соглашения по Brexit,

что ознаменовало значительный прорыв в переговорах, продолжавшихся в течение последних нескольких месяцев.

Как сообщает ВВС со ссылкой на источник в кабинете министров, документ был согласован на техническом уровне должностными лицами обеих сторон после интенсивных обсуждений на этой неделе.

В среду состоится специальное заседание правительства, на котором премьер-министр Британии Тереза ​​Мэй попросит кабинет одобрить проект документа. По мере того как члены кабинета знакомятся с текстом, Мэй встречается с ними один на один.

Среди тех, кто во вторник посетил резиденцию премьера на Даунинг-стрит, были министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, министр транспорта Крис Грэйлинг и парламентский секретарь казначейства Джулиан Смит.

Министр по делам Шотландии Дэвид Манделл сказал, что еще не ознакомился с подробностями, но вдохновлен достигнутым прогрессом. При этом главные сторонники выхода Британии из ЕС, такие как бывший глава МИД Борис Джонсон, призвали кабинет отклонить проект соглашения.

Он включает обязательства по соблюдению прав граждан после Brexit, предлагаемый 21-месячный переходный период после выхода Великобритании из ЕС 29 марта 2019 года и подробности так называемого «законопроекта о разводе», согласно которому Британия должна выплатить ЕС 39 млрд фунтов стерлингов.

Будущее границы между Северной Ирландией и Ирландской Республикой было последним важным нерешенным вопросом, который должен быть урегулирован. Существовали серьезные разногласия относительно того, как гарантировать, что после Brexit не будут проводиться физические проверки на границе.

И Британия, и ЕС считают, что между Ирландией и Северной Ирландией не должно быть полноценной границы с проверками и строгим паспортным контролем. В случае, если стороны не договорятся об условиях, эта граница фактически станет границей между ЕС и Великобританией – с паспортным контролем, проверками товаров и другими препятствиями.

Члены кабинета министров были проинформированы о состоянии переговоров ранее во вторник – им сообщили, что осталось небольшое количество нерешенных вопросов. Теперь на специальном заседании они должны рассмотреть проект соглашения и принять решение о последующих шагах.

В среду истечет срок, в который британское правительство должно было утвердить условия сделки по выходу из ЕС. Несмотря на призывы некоторых парламентариев, Даунинг-стрит заявлял, что второго референдума о Brexit не будет ни при каких обстоятельствах.

Если сторонам удастся достичь итоговой сделки, она должна получить одобрение Европарламента и британских законодателей. Окончательный выход Британии из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года, после чего наступит переходный период, который продлится до конца 2020 года.