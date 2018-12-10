Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила голосование в парламенте по вопросу Brexit.

Депутаты должны были утвердить соглашение о выходе Британии из ЕС, ранее одобренное Брюсселем, сообщает «Новое Время».

Голосование, которое должно было состояться 11 декабря, отложено на неопределенный срок, так как соглашение с ЕС по Brexit не поддерживает большинство парламентариев.

Ранее стало известно, что суд ЕС подтвердил право Лондона отказаться от Brexit в одностороннем порядке.

Напомним, Великобритания и Европейский Союз согласовали план премьера Терезы Мэй по Brexit. Лондон заплатит за выход из ЕС около 39 миллионов фунтов стерлингов. Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что окончательное соглашение по выходу Великобритании из ЕС могут принять уже 25 ноября, «если не произойдет ничего чрезвычайного».