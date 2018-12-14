На таможенном посту «Бачевск» таможенники Сумщины вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины в Сумской области и пограничной службы обнаружили скрытое оружие в одном из автомобилей, который двигался на выезд в Россию. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

В зону таможенного контроля заехал автомобиль, на котором следовал украинец в направлении выезда с территории Украины. Формой прохождения зоны таможенного контроля выбрал «зеленый коридор». Во время детального осмотра багажного отделения и салона автомобиля найдены детали пулеметного оружия.

«Все комплектующие были размещены в разных частях автомобиля. В баллоне газовой установки спрятаны комплектующие к треноге, в задних дверях авто – пулеметные ручки, под ковриком водителя – бронещит, под капотом – и пы к треноге, в переднем бампере – тело и макет ствола. Таким образом, все детали оружия скрыты от таможенного контроля», - говорится в сообщении.

На правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 483 Таможенного кодекса Украины «Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля».